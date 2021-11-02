Вслед за экстренным запросом помощи у Беларуси о поставках электроэнергии Украина попросила помочь и Словакию.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Киев призвал Словакию направить помощь через Бурштынский энергоостров.

"Аварийку в БуОС (Бурштынский энергоостров – Ред.) из Словакии в 100 МВт подтверждаем", - ответили в пресс-службе компании на запрос журналистов.

Также в компании заверили, что не планируют отключать ни промышленных, ни бытовых потребителей. А необходимость в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Аварийная помощь затребована на фоне дефицита угля на государственных ТЭС, из-за которого каждый второй блок госкомпании "Центрэнерго" не работает. Запас угля на государственных ТЭС составляет менее 100 тысяч тонн, что ниже минимально гарантированного уровня.

В течение сентября-октября государственные ТЭС работали на минимальных мощностях: по одному энергоблоку на каждой электростанции.

Ранее "Страна" объясняла, почему была запрошена помощь у Беларуси, которая ранее вместе с Россией отказалась поставлять Украине электроэнергию.

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