Украина срочно запросила аварийную помощь у Белоруссии по поставкам электроэнергии. В связи с этим Минск сегодня, 2 ноября, возобновил поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи.

Об этом сообщает Минэнерго республики.

"2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт (это примерно мощность половины атомного энергоблока - Ред.). Поставки осуществляются по запросу украинской стороны", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

Уточняется, что о долгосрочных коммерческих контрактах, помимо заключенных ранее, в данном случае речи не идет.

Поставки будут осуществляться до 20:00 по Киеву.

Источник "Страны" на энергорынке рассказал, о причинах экстренного запроса Украины к Беларуси.

"Это вынужденная мера из-за дефицита резерва поддержки частоты. Не хватало свой мощности - ТЭС не успевали набрать мощность из-за дефицита угля", - сказал источник.

По его словам, украинская сторона продолжает переговоры с Белоруссии о поставках электроэнергии по обычным договорам (то есть, не через аварийную помощь).

"Ведутся переговоры о возможности импорта электроэнергии из Белоруссии с 5 ноября. Объём - 400 МВт, импортировать должно ООО "ТЕТ-Групп". Хотят выкупать суточные аукционы на сечение", - сказал источник.

Напомним, в Украине действует запрет на поставки электроэнергии из России и Беларуси, но он истекает в конце октября. Соответственно с 1 ноября он должен был считаться открытым.

Однако с 1 ноября Беларусь и Россия отказались поставлять электроэнергию в Украину. Обе страны не провели аукционы на продажу электроэнергии.

"Страна" подробно разбиралась, почему Беларусь и РФ отказались поставлять электроэнергию Украине и какие у этого будут последствия.