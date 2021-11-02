Украина экстренно запросила помощь у Беларуси по электроэнергии. Минск начал поставки
Украина срочно запросила аварийную помощь у Белоруссии по поставкам электроэнергии. В связи с этим Минск сегодня, 2 ноября, возобновил поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи.
Об этом сообщает Минэнерго республики.
"2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт (это примерно мощность половины атомного энергоблока - Ред.). Поставки осуществляются по запросу украинской стороны", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.
Уточняется, что о долгосрочных коммерческих контрактах, помимо заключенных ранее, в данном случае речи не идет.
Поставки будут осуществляться до 20:00 по Киеву.
Источник "Страны" на энергорынке рассказал, о причинах экстренного запроса Украины к Беларуси.
"Это вынужденная мера из-за дефицита резерва поддержки частоты. Не хватало свой мощности - ТЭС не успевали набрать мощность из-за дефицита угля", - сказал источник.
По его словам, украинская сторона продолжает переговоры с Белоруссии о поставках электроэнергии по обычным договорам (то есть, не через аварийную помощь).
"Ведутся переговоры о возможности импорта электроэнергии из Белоруссии с 5 ноября. Объём - 400 МВт, импортировать должно ООО "ТЕТ-Групп". Хотят выкупать суточные аукционы на сечение", - сказал источник.
Напомним, в Украине действует запрет на поставки электроэнергии из России и Беларуси, но он истекает в конце октября. Соответственно с 1 ноября он должен был считаться открытым.
Однако с 1 ноября Беларусь и Россия отказались поставлять электроэнергию в Украину. Обе страны не провели аукционы на продажу электроэнергии.
"Страна" подробно разбиралась, почему Беларусь и РФ отказались поставлять электроэнергию Украине и какие у этого будут последствия.