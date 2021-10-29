В Нацбанке Украины прогнозируют, что рыночные цены на газ после рекордных показателей скорректируются летом в следующем году.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за октябрь.

"Ожидается, что газ будет дешеветь в IV квартале, прежде всего благодаря наращиванию предложений со стороны Норвегии и России, а также импорта СПГ", - говорится в отчете.

При этом, по данным регулятора, в следующем отопительном сезоне тарифы на газ для населения повысятся несущественно, а 2023 году - не изменятся.

В НБУ также добавили, что замедлится и рост тарифов на централизованное отопление и горячую воду. За счет высокой базы сравнения этот фактор обусловит замедление инфляции ниже цели в середине 2023 года. При этом тарифы на электроэнергию будут расти.

"Тарифы на электроэнергию будут расти высокими темпами (20-25% в год) из-за необходимости приведения к экономически обоснованному уровню и устранения дисбалансов в энергосекторе", - добавили в прогнозе.

Рост цен на топливо постепенно замедлится, при этом до конца года подорожает.

"В 2021 году топливо подорожает более чем на 26%. В 2022 году ожидается коррекция мировых цен на нефть, а вместе с ней и замедление темпов роста топливной составляющей инфляции ниже 5% в условиях умеренной волатильности обменного курса", - говорится в отчете.

Напомним, ранее мы рассказывали, что поставщики газа повысили тарифы на ноябрь для украинцев.

Также сообщали, что на украинских АЗС средняя цена за бензин и дизтопливо поднимется сразу на 60-70 копеек.