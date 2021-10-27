Отдельные газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в ноябре. Они значительно выше, чем в сентябре и октябре.

Месячные цены, которые компании предлагают на ноябрь, достигают 40 гривен за кубометр, сообщает РБК-Украина.

"ТАС Энергия страны" предлагает газ по 38,35 гривен. Тогда как в октябре - 30,06 гривен, в сентябре 20,96 гривен за кубометр.

Вместе с тем, большинство поставщиков отказались от месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года.

"Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на ноябрь на уровне 7,99 гривен за кубометр.

YASNO в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 8,46 гривен за кубометр на ноябрь, однако компания не принимает заявок на подключение от новых клиентов.

Откуда взялись космические тарифы и сколько будут платить украинцы по итогам ноября - в материале "Страны".

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