Киев подготовил ряд ответных мер для Москвы на случай, если Россия перекроет поставки газа в Украину. Однако на данный момент этого не происходило.

Об этом сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Тwitter-аккаунте во вторник, 26 октября.

"Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов", - написал глава МИД.

Напомним, российский "Газпром" предельно снизил поставки газа в Европу. В компании снижение поставок объясняют тем, что выполняют заявки потребителей согласно действующим контрактам.

Также сообщалось, что на заседании СНБО решили предложить Европе прокачивать через Украину дополнительные 55 млрд кубов газа в год сверх контракта с российским "Газпромом".

Ранее "Страна" писала, что в Министерстве энергетики Украины предрекли, что после Молдовы газовый кризис накроет нашу страну. При этом в Молдове из-за энергетического кризиса объявили режим чрезвычайного положения.