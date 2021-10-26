Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон оценил убытки из-за заключения Венгрией контракта с "Газпромом" на поставки газа в обход украинской территории.

Об этом Сергей Макогон сообщил в интервью "ТСН" во вторник, 26 октября.

По словам гендиректора "Оператора ГТС Украины, Киев потерял около 4,5 миллиарда кубометров газа транзита и есть риски, что потери увеличатся до 10 миллиардов кубометров в данном направлении.

Сергей Макогон рассказал, что под угрозой оказался импорт газа виртуальным реверсом из Венгрии, так как данная страна в этом году была основным импортным направлением - 95 процентов объема газа. В то же время он отметил, что Украина все еще может импортировать газ из Польши, Словакии и Румынии.

Оператор ГТС Украины оценил убытки от потери транзита газа в Венгрию. Видео: "ТСН"

Ранее "Страна" сообщала, что российский "Газпром" и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет на поставку 4,5 млрд кубометров газа в обход Украины. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что "это является исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям".

Также мы писали, что Венгрия решила отказаться от поставок газа через Украину ради энергетической безопасности своей страны. В частности, Будапешт недоволен состоянием украинской газотранспортной системы.