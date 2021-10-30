Импорта электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси с 1 ноября не будет. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус в в Telegram.

"Импорта электроэнергии из Российской Федерации с 1 ноября не будет, Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Беларуси, соответствующие аукционы на продажу электроэнергии были отменены", - написал Андрей Герус в Telegram.

Также он написал, что на складах семи ТЭС не выдерживались гарантированные запасы угля.

Андрей Герус сообщил, что импорта электроэнергии не будет. Источник: Telegram/Андрей Герус

Ранее мы писали, что в Украине действует запрет на поставки электроэнергии из России и Беларуси, но он истекает в конце октября. Соответственно, если запрет не продлят, с 1 ноября он автоматически будет считаться открытым.

Также "Страна" сообщала, что РФ с 1 ноября останавливает поставки в Украину энергетического угля марки А (антрацит) и Т (тощий). Уголь этих марок завозили ДТЭК, "Донбассэнерго", а также "Технова", объединяющая Дарницкую, Сумскую и Черниговскую ТЭЦ.

После остановки поставок российского угля Украина планирует импортировать его из Польши, Казахстана и ЮАР.