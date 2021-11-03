Верховная Рада 2 ноября приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии". Теперь газ будут измерять не только в кубометрах, но и в киловатт-часах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Право принимать решение о переходе на расчеты и балансировку на рынке природного газа в единицах энергии, согласно закону, предоставляется Кабмину. Авторы закона считают, что переход на киловатт-часы будет способствовать повышению энергоэффективности в бытовой сфере.

В платежках потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-часы будет указываться дополнительно. В Минэнерго считают, что благодаря этому потребитель сможет сравнивать потребленные объемы газа в единицах энергии с другими видами энергии (например, электроэнергии) и управлять собственным потреблением.

"Учет природного газа в энергетических единицах более объективен, поскольку обеспечивается более корректное и справедливое ценообразование, облегчается составление энергетического баланса предприятий и становится более прозрачным анализ эффективности использования газа по сравнению с другими энергоносителями. Кроме того, потребители будут платить справедливую цену за газ, которая будет зависеть от его качества, а не объема потребления", - заявил замминистра энергетики Максим Немчинов.

Также в министерстве заявляют, что закон будет способствовать приведению параметров газа на внутреннем рынке к его параметрам на таможенной границе Украины с Евросоюзом, что станет предпосылкой для интеграции украинского рынка с газовым рынком ЕС, в частности, привлечения европейских партнеров к использованию газотранспортной системы Украины и ее газохранилищ.

Напомним, "Нафтогаз" предлагал рассчитывать газ для населения в киловатт-часах еще в 2016 году.

"Страна" писала о том, что тогда эксперты не исключали, что переход на новую систему учета газа выльется в огромные суммы денег и затраты на переоборудование счетчиков могут вложить в тариф для потребителя.