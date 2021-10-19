В Киеве, где еще только готовятся начать отопительный сезон, впридачу к теплым батареям решили выдать горожанам и новые ценники на тепло.

На сайте КГГА появилось распоряжение о резком повышении тарифов на отопление - почти вдвое.

Вместо 1654 гривны за гигакалорию отопление теперь будет стоить почти вдвое больше - 2876 гривен. Это значит, что платежка автоматически вырастет на 60-75%,- говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

Впрочем, пока доплачивать придется не всем, а только бюджетникам, религиозным организациям и "другим потребителям" (то есть, бизнесу). Для населения тарифы не менялись, - заверили нас в "Киевтеплоэнерго".

Но как будет развиваться ситуация с тарифами для населения дальше - пока вопрос.

Мы уже писали, что местные власти, в том числе, столичные, подписали меморандум с правительством, по которому коммунальщики будут получать газ для нужд населения по 7,42 гривен за куб. Также им обещали решить проблемы со старыми долгами и компенсировать разницу в тарифах. Но взамен на местах должны отказаться от повышения ценников на отопление для населения.

"Если от государства не будет компенсаций, заплатят потребители", - говорит Попенко.

Разбирались, что будет с тарифами на отопление в Киеве.

Как переписали тарифы

Подготовку к изменению тарифов на отопление в Киеве начали уже давно.

В конце сентября состоялись общественные обсуждения по тарифам на производство тепловой энергии на ТЭЦ -5 и ТЭЦ-6 КП "Киевтеплоэнерго".

В проекте предусмотрен рост тарифов для всех категорий потребителей, в том числе, для населения.

Так, если действующий тариф на производство тепла для населения составляет 937,4 гривен за гигакалорию, то в новом проекте — 1408, 74 гривен, то есть, плюс 50,2%.

Для бюджетных организаций старый тариф - 938,46 гривен, новый — 2778,15, то есть, плюс 196%.

В таких же пропорциях увеличиваются тарифы для религиозных организаций (с 938,49 до 2778,14 гривен) и «других потребителей, то есть, бизнеса (с 938,74 гривен до 2778,13 гривен за гигакалорию).

Как отметила директор департамента ценообразования и регуляторной политики "Киевтеплоэнерго" Алла Танащук, новые тарифы рассчитаны по методике формирования, расчета и установления тарифов на ТЭЦ, с учетом актуализированных цен на топливно-энергетические ресурсы, то есть, в первую очередь, подорожавший газ.

При этом при расчете тарифов брали во внимание газ по двум ценам. Первый - так называемый "объем 1", который власти обещают отпускать тепловикам по 7,42 гривен за куб (6183,33 гривны за тысячу кубов без НДС и транспортировки) для нужд населения. Но, как пояснил нам руководитель КП "Теловик" Александр Дущенко, этот газ для всех коммунальщиков будут давать по квотам - на уровне среднего потребления для нужд населения за последние три года. Так как последние зимы были сравнительно теплыми, дешевого газа может не хватить.

Для бюджетников, религиозных организаций и других потребителей газ для киевских ТЭЦ считали по 16122, 29 гривен за тысячу кубов без НДС и стоимости транспортировки и распределения.

Отсюда такой резкий рост тарифа (газ дороже, чем в действующих тарифах на 164,3%), - поясняли коммунальщики на общественных обсуждениях.

В итоге проект прошел общественные обсуждения без замечаний.

Тарифы должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Но это тарифы - на производство тепла для ТЭЦ, в платежках потребителей они не будут фигурировать. Хотя всегда тарифы для ТЭЦ были базой для пересмотра ценников для населений, бюджетников, бизнеса.

И действительно, 13 октября КГГА своим распоряжением установила тарифы для конечных потребителей, то есть, те, по которым будут выставлять счета за отопление.

Согласно документу теперь гигакалория тепла обойдется:

Для бюджетников 2732,04 гривны за гигакалорию

Для религиозных организаций — 2689,52 гривен

Для других потребителей - 2 876 гривен.

Это существенно больше прежнего тарифа (порядка 1 654 гривен за гигакалорию).

Но, как видно, эти цены ниже, чем в проекте новых тарифов на производство тепла для ТЭЦ на 2022 год.

Хотя, по идее, должны быть выше, ведь в них учитываются, помимо производства тепла, и другие расходы коммунальщиков.

То есть, либо разницу компенсирует государство (в случае с бюджетниками) либо, если компенсаций не будет, еще больше повысят тарифы для потребителей, - говорит Попенко.

Причем, это может оказаться далеко не последняя корректировка. Как заявили в "Киевтеплоэнерго", в тарифах учитывали цену газа 11,6 тысяч гривен, но она меняется ежемесячно, и, к примеру, в октябре это уже 25 тысяч гривен за тысячу кубов.

Стоит отметить, что Минрегион выставил на общественное обсуждение проект, по которому могут ввести ежемесячные корректировки тарифов в зависимости от текущей цены на газ. Поэтому нынешний повышенные тарифы станут базовыми, а, по мере подорожания газа, придется еще доплачивать.

Какие платежки придут людям

Население в новом распоряжении КГГА по тарифам вообще не упоминается. То есть, по идее тарифы для горожан остаются прежними — 1654, 41 гривна за гигакалорию (или 38,5 гривен за квадратный метр отапливаемой площади). Также не меняются цены на горячую воду - 97,89 гривен за куб воды при наличии полотенцесущителя и 90,54 гривен за куб без него.

То, что эти тарифы для людей остаются действующими, нам подтвердили в "Киевтеплоэнерго".

Но, опять таки, в новых тарифах на производство тепла для населения для ТЭЦ фигурирует ценник больше 1400 гривен за гигакалорию вместо действующих 937,4 гривен. То есть, разница между "производственным" тарифом для ТЭЦ и цифрой в платежке для населения, которая ранее составляла больше 700 гривен на гигакалории, теперь сокращается до порядка 250 гривен. И в эту разницу должны уместиться другие расходы коммунальщиков (зарплаты, ремонты и др).

Фактически, если бы тарифы пересчитывали по формулам, как в предыдущие годы, то ценник для населения должен был бы вырасти, минимум, до 2-2,1 тысяч гривен за гигакалорию. Но, как как есть команда от ОП держать тарифы, киевские власти (как и власти в других городах) не решаются пересматривать ценники для людей.

Но непонятно, что будет дальше. К примеру, если не хватит дшевого газа по 7,42 гривен за куб. В таком случае придется или повышать тарифы для людей, или покрывать разницу из городского бюджета. К слову, Киевсовет в начале октября одобрил увеличение уставного капитала "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд гривен - "чтобы не допустить роста тарифов для населения".