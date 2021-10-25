В Украине растут цены на коммуналку. Также, несмотря на то, что жители страны платят за услуги ЖКХ больше, чем в прошлые годы, увеличивается их задолженность. Чтобы решить эту проблему, "Оппозиционная платформа - За жизнь" внесла поправки в проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год", которые предусматривают увеличение до 65 млрд гривен расходов для предоставления льгот и субсидий гражданам на оплату коммуналки.

Об этом со ссылкой на сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко сообщает пресс-служба политсилы.

По словам Бойко, сумма начисленной населению оплаты за коммунальные услуги в августе 2021 года составила 10,3 млрд гривен – то есть на 27% больше, чем за тот же месяц прошлого года и на 134% больше, чем за август 2019-го (то есть накануне прихода к власти первого правительства, подконтрольного Зеленскому). В целом же с начала года было начислено почти 142 млрд грн – на 38% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 62% больше, чем за восемь месяцев 2019-го.

При этом задолженность по оплате коммунальных услуг, накопленная населением к концу августа текущего года, за год выросла на 13,4% или на 7,43 млрд грн.

"Эти цифры говорят сами за себя. Люди стараются изо всех сил, чтобы погасить имеющиеся долги, но они не в состоянии угнаться за растущими тарифами", - сказал Юрий Бойко.

По словам сопредседателя ОПЗЖ, проект бюджета на 2022 года консервирует "энергетическую бедность" населения, которая будет сохраняться не только из-за запланированного властью снижения объемов субсидий на фоне рекордных цен на газ, но и роста тарифов на коммунальные услуги и крайне низкой энергоэффективности.

"На фоне роста мировых цен на углеводороды, падения газа внутренней добычи, роста энергетической бедности, власть демонстрирует непонимание проблем в этой сфере. Сейчас крайне важно наращивать внутреннюю добычу газа для обеспечения потребностей населения и бюджетников государством, тем более, что добыча углеводорода из-за истощения скважин сократилась. Однако, власть упорно продолжает выделять на развитие минерально-сырьевой базы 100 млн гривен, которые по факту даже не финансируются полностью", - заявил Бойко.

По словам Бойко, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, ОПЗЖ внесла поправки в проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год", которые, в частности, предусматривают увеличение до 65 млрд гривен расходов для предоставления льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Мы предлагаем сделать то, что спасет людей от выбора между холодными квартирами, больницами и заоблачными платежками и предотвратит надвигающуюся катастрофу", - заявил Бойко.

Напомним, ранее Юрий Бойко призвал украинские власти перейти на прямые закупки газа у "Газпрома", чтоб снизить тарифы.

Также мы сообщали, что Бойко заявлял, что украинская власть увеличивает поборы с граждан, чтобы финансировать силовиков.