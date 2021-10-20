Партия "Оппозиционна платформа-За жизнь" настаивает на том, чтобы проект бюджета на 2022 год, который Верховная Рада приняла сегодня в первом чтении, был пересмотрен и стал социально ответственным. В ОПЗЖ считают, что в нынешнем варианте он обрекает людей на бедность.

Об этом в кулуарах парламента заявил сопредседатель политсилы Юрий Бойко, сообщается на сайте ОПЗЖ.

"ОПЗЖ не будет голосовать за такой вариант бюджета. К сожалению, социальные показатели в бюджете практически не изменились. Не может быть такого, что реальный прожиточный минимум в стране примерно 4500 гривен, а в бюджете закладывается цифра 2600. А ведь к нему привязаны все социальные выплаты. И если нет реального прожиточного минимума - то это уже обман людей. Это ещё одна причина, почему мы не голосуем за представленный проект бюджета. ОПЗЖ требует, чтобы был учтен реальный прожиточный минимум, и к нему уже привязывали социальные выплаты", - заявил Юрий Бойко.

По его словам, фракция ОПЗЖ внесла примерно 200 замечаний к проекту бюджета, в которых предлагается увеличить социальные выплаты, расходы на поддержку экономики и регионов. А также в условиях эпидемии коронавируса критически важно обеспечить достойное финансирование медицины.

"Мы нашли источники, где взять дополнительные средства. А это примерно 150 млрд для выполнения всех необходимых социальных выплат. К сожалению, в проекте бюджета эти замечания так и не были учтены. Власть не прислушалась к конструктивным предложениям оппозиции встать на защиту простых людей, а вместо этого снова увеличивает финансирование силовиков. И соответственно - практически заморожены социальные выплаты", - добавил сопредседатель ОПЗЖ.

Он также напомнил, что власть обещала перезапустить экономику, создать рабочие места и оказать поддержку бизнесу, а по факту расходы на прокуратуру превышают расходы на поддержку промышленности и топливно-энергетический комплекс.

Политик подчеркнул, что оппозиционные депутаты будут требовать исправления этой ситуации. Бюджет должен снова защищать и представлять интересы простых людей, а не силовых структур, как это происходит в последние годы, подытожил Юрий Бойко.

Напомним, текст законопроекта о госбюджете опубликовали на сайте Верховной Рады 15 сентября.

В данном законопроекте предусмотрен очень скромный рост минимальной зарплаты и пенсий. Также правительство снова не решилось повысить прожиточный минимум до реального уровня. В Минфине "похвастались" увеличением финансирования на медицину - плюс больше 30 млрд. Но по факту этого все равно мало - на программы по медгарантиям может не хватить порядка 100 млрд гривен.

Зато щедрое финансирование обещают армии, силовым структурам и госаппарату. Подробнее в том, что написано в проекте бюджета-2022, ранее "Страна" разбиралась в отдельном материале.