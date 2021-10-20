Рада проголосовала за бюджет-2022 в первом чтении

В Верховной Раде проголосовали за законопроект о государственном бюджете на 2022 год, который Кабмин утвердил 15 сентября и в тот же день внес в парламент.

Состав голосующих традиционный - "Слуги" (дали 223 голоса) плюс коммерческо-олигархические группы - "За будущее" и "Довира". А также 2 голоса от "Батькивщины", передает Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, что в законопроекте о бюджете-2022 предусмотрен очень скромный рост минимальной зарплаты (всего на 200 гривен, до 6,7 тысяч) и пенсий (стандартная индексация плюс небольшое повышение выплат для отдельных категорий пенсионеров).

Также правительство снова не решилось повысить прожиточный минимум до реального уровня (а это уже порядка 5 тысяч гривен в месяц). Напомним: повышение прожиточного минимума откладывается уже несколько лет подряд. Бюджетный комитет дает рекомендации Кабмину рассмотреть этот вопрос, но с "учетом доходов бюджета", а их постоянно не хватает.

В Минфине "похвастались" увеличением финансирования на медицину - плюс больше 30 млрд. Но по факту этого все равно мало - на программы по медгарантиям может не хватить порядка 100 млрд гривен.

Зато щедрое финансирование обещают армии, силовым структурам и госаппарату. Подробнее об этом "Страна" писала в отдельном материале.

Также мы сообщали, что текст законопроекта о госбюджете опубликовали на сайте Верховной Рады.