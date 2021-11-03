Министр энергетики Герман Галущенко категорично заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет просить власти Российской Федерации возобновить поставки энергетического угля, остановленные 1 ноября.

Об этом чиновник сказал агентству ТАСС.

Журналисты ТАСС спросили у Галущенко о возможности обращения к Москве по поводу восстановления поставок в свете тяжелого энергетического кризиса в Украине.

"Нет, вообще нет, никак", - ответил министр.

Как писала "Страна", в конце октября России объявили об остановке поставок энергетического угля Киеву и объяснили это решение растущим внутренним спросом в осенне-зимний период.

Похожая ситуация была недавно с электроэнергией. В Украине действовал запрет на поставки электроэнергии из России и Беларуси. Он истек в конце октября, однако в Минэнерго не раз заявляли, что не рассматривают возобновление импорта электроэнергии для прохождения зимнего отопительного сезона.

А на днях власти пошли на попятную, забыв о своих же недавних заявлениях: Украина срочно попросила у Беларуси помощь в поставках электроэнергии из-за сложившегося дефицита угля.

"Страна" подробно разбиралась в этой ситуации.