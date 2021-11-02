В ближайшие дни в украинские порты прибудут пять судов с импортным углем из США общим объемом около 280 тысяч тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве.

"Пять кораблей плывет: четыре - для ДТЭК и один - для государственной "Центрэнерго", - сообщил собеседник.

По его словам, "Центрэнерго" ожидает получить 72 тысячи тонн угля до 14 ноября, а затем до 25 ноября - еще 66 тысяч тонн. Госкомпания получила средства на закупку этого угля благодаря обширному контракту по продаже электроэнергии НАК "Нафтогаз Украины".

По данным источника, госкомпания также покупает некоторые объемы угля в Казахстане, но на том рынке сейчас крупнейшим импортером является Китай, с которым сложно конкурировать.

Собеседник добавил, что транзит угля из Казахстана через Россию осуществляется без помех, тогда как Россия остановила экспорт своего угля в Украину.

Напомним, глава профильного комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил в своем Telegram, что с 1 ноября Россия приостанавливает поставки энергетического угля в Украину. Подробнее о том, что это значит для Украины можно почитать здесь.

Также мы сообщали, что цена электроэнергии в Украине повысилась на 25% после отказа России от поставок угля и электричества.