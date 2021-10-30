В ноябре Украина ожидает импорта угля из Польши, Казахстана и Южно-Африканской республики.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

"Работа нашей тепловой генерации обеспечивается преимущественно украинским углем. В октябре на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн. тонн угля собственной добычи. Это составляет 85% от общего снабжения", - заявил Власенко.

При этом в следующем месяце планируется импортировать около 200 тысяч тонн угля из Польши, Казахстана и ЮАР.

"Также увеличится доля импорта благодаря диверсификации источников поставок угля. У украинских компаний уже есть контракты на поставку угля в ноябре из Польши, Казахстана и Южно-Африканской республики. Государственная компания "Центрэнерго" планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля. Также продолжаются переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки", - сказал Власенко.

Ранее мы писали о том, что с понедельника, 1 ноября, Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину.

Также мы анализировали, что значит для Украины остановка поставок российского угля.