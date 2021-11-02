Отечественная энергосистема, которая уже несколько месяцев работает на пределе, дала сбой. Сегодня Украина запросила аварийную помощь у Беларуси. Что подтвердило Министерство энергетики соседней страны. Изначально аварийная помощь в размере 500 мегаватт должен был подаваться с 14.00 до 21.00. Но уже к 17.00, по данных наших источников, объем снизился до 94 мегаватт. То есть, проблема, судя по всему, была решена - блоки на отечественных ТЭС сумели набрать необходимую мощность. Но сам факт запроса на аварийную помощь по электроэнергии - это уже серьезный "звоночек".

"Это значит, что уже начались "зимние" проблемы в работе энергосистемы, хотя ожидалось, что они начнут чувствоваться только к концу ноября", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук. Впрочем, есть и некоторые надежды на улучшение ситуации - с 5 ноября может пойти импорт электроэнергии из Беларуси. По крайней мере такие переговоры сейчас идут.

Правда, поставлять ее будет не "Энергоатом", который выиграл право доступа е международному сечению ЛЭП на 885 мегаватт на недавнем аукционе "Укрэнерго". Да и речь идет не о 855 мегаваттах, а только о 400. По данным Корольчука, к 20 ноября может пойти и импорт из России - частные компании как раз в процессе переговоров и отказа пока не получили.

Как считает Корольчук, импорт облегчит работу нашей энергосистемы и снимет давление с ценника, но не исключает полностью угрозу веерных отключений. "Уже есть списки предприятий, которым могут ограничивать потребление", - подтвердил наш источник на энергорынке.

Но также не исключен вариант, что в случае дальнейшего ухудшения отношений между Украиной и Россией энернгоимпорта не бдел вовсе. Либо он начнется 5 ноября, но затем будет быстро остановлен.

Разбирались, случилось ЧП в энергосистеме и чего ждать дальше.

Почему случилось ЧП

"2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны. О долгосрочных коммерческих контрактах (помимо заключенных ранее) в данном случае речи не идет. Поставки будут осуществляться до 21.00", - такое сообщение появилось в Telegram белорусского Минэнерго.

Наш источник на энергорынка сообщил, что фактически поставки электроэнергии из Беларуси начались с 13.00 и должны идти до 23.00, чтобы захватить вечерние часы пикового потребления. Он также назвал немного другие объемы аварийной помощи - не 500, а 580 мегаватт. "Это достаточно большой объем, все равно, что работа половины блока АЭС, видно существенный провал пошел по тепловой генерации", — говорит Юрий Корольчук.

Поясним как запрашивается аварийная помощь. Это не плановое мероприятие - заранее предусмотреть, где "порвется" нереально. Если диспетчер видит, что в сети падает напряжение, он дает команду нагрузить дополнительные блоки на отечественных станциях, и только если те не в состоянии быстро включиться, решает, что делать - ограничивать потребление (то есть, отключать от электроснабжения) или запрашивать аварийную помощь, чтобы "ЧП" не почувствовали рядовые потребители - ни бизнес, ни люди. В "Укрэнерго", куда мы обратились с вопросом из-за чего произошел запрос аварийной помощи у Беларуси, пока не ответили. Эксперты считают, что, скорее всего, причина в тепловой генерации.

В своем отчете о работе энергосистемы "Укрэнерго" указала, что на 1 ноября в аварийном ремонте находилось 5 блоков ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 1,26 гигаватт (на 25 октября - 3 блока). Плюс по заявкам производителей из-за отсутствия топлива не могут работать 23 блока ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,7 гигаватт. Что касается угля, то его запасы продолжают таять. На 1 ноября — 542,8 тысяч тонн, тогда как неделей ранее - 583,4 тысячи тонн. Это в несколько раз ниже прописанных Минэнерго норм по накоплению угля. Пошел в расход неснижаемый запас угля, а сжигают ресурс ТЭС быстрее, чем накапливают. Между тем потребление электроэнергии растет. За последнюю неделю оно увеличилось на 1,7%, до 2,98 млрд киловатт часов и это напрямую связано со снижением среднесуточной температуры.

То есть, по мере похолодания потребления электроэнергии и дальше будет расти.

"Пришли холода, и начало рваться, где тонко. Но рано начало. По всем расчетам, ситуация, которая могла потребовать запроса аварийной помощи, должна была возникнуть лишь в последних числах ноября, а не в начале месяца. То есть, реальная ситуация в энергосистеме еще хуже, чем можно было предположить, поэтому зима будет очень сложной", - говорит Корольчук.

Импорт из Беларуси пойдет с 5 ноября?

Тем временем наметились подвижки по импорту электроэнергии. Наш источник на энергорынке сегодня подтвердил информацию о возможном начале с 5 ноября поставок электроэнергии из Беларуси в объеме 400 мегаватт. По крайней мере такие переговоры идут очень интенсивно.

"Импортировать будет ООО "Тет Групп", они станут выкупать суточные аукционы на сечение", - сказал нам источник.

Напомним: на прошлой неделе право на доступ к международному сечению ЛЭП в направлении Беларуси на 885 мегаватт на ноябрь выиграл государственный Энергоатом, причем, он предложил рекордную цену - больше 600 гривен за мегаватт, тогда как обычно ценник не превышал гривны. То есть, "Энергоатом" сделал все, чтобы застолбить за собой импорт из Беларуси. Но теперь, получается, ничего поставлять он не будет, и в качестве импортера нарисовалась уже совсем другая компания. Как пояснил нам источник, "Энергоатому" не удалось договориться с беларусами.

"Так как оператору не подан торговый график, и он понимает, что объемы не подтверждены, он может выставлять сечение на суточные аукционы. Причем, если заявки меньше объема, предусмотренного по месячному аукциону (в данном случае 885 мегаватт), то "лишнее" достается новому претенденту бесплатно. Поэтому "Тет-Групп" платила не за все объемы. Что касается "Энергоатома", то он попал более чем на 400 млн, хотя пока и не платил. Но заплатит в любом случае, иначе взыщут через суд", — рассказал наш источник.

Что касается объема - 400 мегаватт, что вдвое меньше, чем планировал заводить "Энергоатом", то, как говорит наш источник, как раз это реальные объемы. "Изначально белорусы планировали для нас на ноябрь 350-400 мегаватт", - пояснил источник. По словам Корольчука, это небольшие объемы - примерно как работа двух блоков ТЭС. Но все же лучше, чем ничего.

"Эти объемы помогут поддержать нашу энергосистему, снизить дефицит и цену, которая начала расти", - говорит наш источник на энергорынке. Что касается импорта из России, то по нему пока точной информации нет. Но, как говорит Корольчук, "нет отказа по импорту со стороны россиян, условия обсуждаются, в частности по цене".

По его данным, импорт российской электроэнергии может начаться после 20 ноября.

"В общей сложности мы можем выйти на поставки не менее 10% от суточного потребления (2 тысячи мегаватт), а может и больше. Но не факт, что это полностью снимет риски по веерным отключениям. Насколько я знаю, оператор уже готовит списки на отключения, в них могут попасть предприятия, которые потребляют много", - говорит Корольчук. Впрочем, в "Укрэнерго" существование таких списков не подтвердили.

Между тем источник на энергорынке полагает, что импорта из России и даже из Белоруссии может и не быть.

"Все зависит от отношений между нашими странами. Это политический вопрос. Если ситуация как и сейчас будет идти по наклонной, то Москва и сама поставлять ничего не будет и белорусам даст настойчивую рекомендацию. Тут уже вопрос переговоров политического руководства наших стран. Ситуация обострилась до крайности", - говорит источник.