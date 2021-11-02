Киеву пришлось экстренно запросить помощь по поставкам электроэнергии у Беларуси из-за нехватки угля на тепловых электрических станциях Украины.

Об этом сообщил источник "Страны" на энергетическом рынке.

"Это (запрос об оказании аварийной помощи - Ред.) вынужденная мера из-за дефицита резерва поддержки частоты. Не хватало свой мощности - ТЭС не успевали набрать мощность из-за дефицита угля", - сказал наш собеседник.

По его словам, украинская сторона продолжает переговоры с Беларуси о поставках электроэнергии по обычным договорам (то есть, не через аварийную помощь).

"Ведутся переговоры о возможности импорта электроэнергии из Белоруссии с 5 ноября. Объём - 400 МВт. Если договорятся, то импортировать будет ООО "ТЕТ-Групп". Хотят выкупать суточные аукционы на сечение", - сказал источник.

Напомним, с 1 ноября Беларусь и Россия отказались поставлять электроэнергию в Украину. Почему страны приняли такие решения и какие последствия это будет иметь подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что в Украину из США идут пять судов с почти тремя сотнями тонн угля.