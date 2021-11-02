В "Укрэнерго" прокомментировали экстренный запрос помощи о поставках электроэнергии у Беларуси, направленный 2 ноября.

Комментарий появился в Фейсбуке энергокомпании.

"Сегодня, 2 ноября, с 13:00 до 20:00 в связи с дефицитом мощности в ОЭС (объединенной энергосистемы - Ред.) Украины НЭК "Укрэнерго" вынужденно активировала аварийную помощь из энергосистемы Беларуси. Ориентировочный объем аварийной помощи составляет около 3500 МВт·ч", - сказано в посте.

Причинами дефицита мощности в компании назвали повышенную аварийность на энергоблоках тепловых электростанций (ТЭС) в период сезонного роста потребления. При этом 2 ноября наблюдалась значительная переработка электроэнергии на ГЭС и снижение генерации возобновляемыми источниками энергии.

В частности, разъяснили в "Укрэнерго", на "ДТЭК Кураховская ТЭС" задержан выход из планового ремонта блока №8, который переведен в аварийный ремонт до конца суток 5 ноября. Также в первой половине дня 2 ноября был выведен в ремонт корпус 1А "ДТЭК Криворожской ТЭС".

Утром 2 ноября выведен в аварийный ремонт энергоблок №11 "ДТЭК Бурштынская ТЭС", что сделало невозможным перефиксацию энергоблока №8 этой электростанции на работу в ОЭС Украины, что могло бы уменьшить в этой зоне дефицит мощности.

Кроме того, из-за вывода в аварийный ремонт энергоблоков №11 и №6 "ДТЭК Бурштынская ТЭС" НЭК "Укрэнерго" 2 ноября с 10:00 до 20:00 активировала аварийную помощь из энергосистемы Словакии для компенсации дефицита мощности. Ориентировочный объем аварийной помощи составляет около 800 МВт ч.

"В связи со стремительным повышением уровня аварийности генерирующего оборудования на ТЭС компании ДТЭК, НЭК "Укрэнерго" обратится в Государственную инспекцию энергетического надзора Украины о необходимости проведения соответствующих проверок". - анонсировали в компании.

Ранее "Страна" сообщала о запросе помощи с поставками электроэнергии у Словакии.

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