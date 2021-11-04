На саммите ООН по климату в Шотландии более 40 стран договорились отказаться от использования угля как топлива. Среди таких государств - Украина, Польша, Канада, Вьетнам и другие.

Об этом пишет The Guardian.

Страны договорились, что они постепенно откажутся от строительства новых угольных электростанций и больше не будут инвестировать в эту отрасль. Более богатые экономики обещают, что сделают это в 2030-х годах, а более мелкие - в 2040-х годах.

В итоге планируется, что со временем уголь перестанет использоваться. Это нужно для ограничения глобального нагрева. Поэтапный отказ от угля поможет сократить выбросы углерода в такой степени, чтобы мир встал на путь ограничения глобального потепления.

"Сегодняшний день знаменует собой веху в наших глобальных усилиях по борьбе с изменением климата, поскольку страны со всех уголков мира объединяются в Глазго, чтобы заявить, что уголь не играет никакой роли в нашем будущем производстве электроэнергии. Сегодняшние амбициозные обязательства, взятые на себя нашими международными партнерами, демонстрируют, что конец угля близок", - заявил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенг.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что решили на климатическом саммите в Глазго и как это коснется Украины.

Также мы сообщали, что на саммит по климату в Глазго прибыла Тунберг и раскритиковала мировых лидеров.