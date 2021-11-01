Президент США Джо Байден задремал сидя во время климатического саммита, который проходит в шотландском Глазго и на котором Владимир Зеленский рассказывал о нелегкой судьбе медведей.

Видео сонного главы Белого дома опубликовали многие Телеграм- и Ютуб-каналы.

Как видно из ролика, американский лидер с минуту мужественно боролся с желанием уснуть, но дремота все-таки одолела его: он стал надолго прикрывать глаза, явно отключаясь от происходящего в зале.

В какой-то момент к нему подошел сотрудник президентского аппарата с вопросом, и это взбодрило Байдена - он проснулся. После ухода работника глава Белого дома протер глаза и продолжил слушать крайне интересные доклады выступающих.

Это далеко не первый случай, когда Байдена клонит в сон на общественных мероприятиях (в США его даже прозвали сонным Джо). Так, в конце минувшего августа президент США уснул во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.

Вообще у главы Белого дома все чаще проявляются признаки старения и быстрой утомляемости. Он чуть не на каждом втором выступлении путает имена (причем даже собственных близких родственников), даты и пол людей, теряет равновесия и падает.