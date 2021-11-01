Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она превратила Крым и неподконтрольные районы Донбасса в "экологические бомбы". Он полагает, что эти территории теперь представляют угрозу для всего мира.

Об этом Зеленский сказал 1 ноября на климатической конференции ООН, которая проходит в Глазго.

"Вы знаете, в 1994 году Украина получила гарантии безопасности (имеется в виду Будапештский меморандум - Ред.), которые, к сожалению, не были выполнены, а планета получила две экобомбы в центре Европы: оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса. Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой Российской Федерации. А на части Донбасса - затопление шахт, деградация почв и нехватка питьевой воды. И все это сейчас, это общая угроза для всего мира", - сказал в восьмиминутной речи Зеленский.

Также президент затронул другие темы. Он упрекнул мировое сообщество в нелегкой судьбе медведей, тигров, коал и Большого барьерного рифа. И напомнил, что животные не умеют сами сокращать выбросы пластика или парниковых газов - это должны делать мы, люди. Однако люди слишком неторопливо, по мнению Зеленского, исполняют решения Парижского саммита по климату.

Также он пожаловался на то, что Россия не исполняет Парижское соглашение, а Западу попенял за невыполнение Будапештского меморандума.

Телеграм-канал "Политика страны" прокомментировал выступление президента Украины:

"Зеленский произнес речь на климатическом саммите в Глазго.

В своем выступлении он замиксовал сразу два стиля - Греты Тунберг и Петра Порошенко.

В стиле Греты Владимир начал попрекать мировое сообщество за нелегкую судьбу медведей, тигров, коал и Большого барьерного рифа.

Украинский президент напомнил всему миру ценный факт, что животные не умеют сами сокращать выбросы пластика или парниковых газов. И это должны делать мы, люди.

А люди слишком неторопливо, по мнению президента, исполняют решения Парижского саммита по климату.

Правда, никаких конкретных предложений Зеленский не внес. Зато похвастал, что Украина стала четвертой в Европе по скорости сокращения промышленных выбросов.

Что, правда, произошло не вследствие инвестиций в экологию - а путем падения производства, но этот момент президент уточнять не стал.



Далее в духе Порошенко он вставил в свою речь проклятия в адрес "государства-агрессора" и "экологической катастрофы" на Донбассе и в Крыму. Также он попенял, что Россия не исполняет Парижское соглашение.

В конце Зеленский зачем-то напомнил Западу, что тот не исполнил Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский в своей речи не упомянул о том, что после аннексии Киев перекрыл Северокрымский канал, который доставлял 85% воды в Крым. Из-за этого полуостров много лет страдал от сильнейшей засухи.

По поводу водной блокады Крыма Россия даже подавала иск на Украину в ЕСПЧ.