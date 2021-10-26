После решения голландского суда отдать "скифское золото" Украине президент Владимир Зеленский заявил, что наша страна вернет и аннексированный полуостров Крым.

Об этом он написал на своей странице в Twitter во вторник, 26 октября.

"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама. "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Министерства иностранных дел Украины, Министерства юстиции и Министерства культуры и информационной за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", - написал он.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама объявил окончательное решение о судьбе "скифского золота". Уникальная древняя коллекция возвращается в Украину. Напомним, на разбирательство ушло семь лет.

"Скифское золото" из Крыма попало в Нидерланды еще до 2014 года. Ценности привезли на выставку. Речь идет о 565 предметах из музейного фонда, которые сейчас находятся на территории Нидерландов. Драгоценности останутся в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможно обжалование решения суда.