Министерство иностранных дел Украины дало поручению посольству Киева в США обратиться к компании Apple по поводу изображения карты России с Крымом в приложении для музыкантов Apple Music for Artists.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал "Интерфаксу-Украина" в среду, 20 октября.

"Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации", - сказал Николенко.

Кроме того, спикер заявил, что резолюция Генасамблеи Организации Объединенных Наций содержит четкие требования не предпринимать действий, которые могут вызвать сомнение в статусе Крыма как части территории Украины.

Напомним, недавно пользователи соцсетей обнаружили, что в приложении Apple Music for Artists на карте Украина изображена без Крыма, а аннексированный полуостров отнесли к территории России.

Также сообщалось, что летом украинское представительство американской компании JBL попало в скандал из-за карты Украины без Крыма и части Донбасса. После этого JBL Ukraine извинилась.

Ранее "Страна" писала, как на сайте "Еврейский Киев" показали карту Украины без Крыма. После этого под постом начали появляться антисемитские комментарии.