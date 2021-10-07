Apple не будет публиковать в App Store приложения, в которых нет функции удаления учётной записи.

Об этом сообщает TJournal в четверг, 7 октября.

Функция удаления учётной записи должна быть во всех приложениях, где предлагается создать аккаунт. Также компания рекомендует пользователям ознакомиться с правилами, которые могут требовать от них ведения определённых данных, и убедиться, что приложение чётко объясняет, какие данные и как оно собирает.

Сервисы должны рассказать о всех видах использования данных о пользователе, политику их хранения и удаления. Также пользователям нужно изучить информацию о конфиденциальности приложения.

Требование Apple к разработчикам вступит в силу с 31 января 2022 года.

Ранее "Страна" сообщала, что владельцы смартфонов iPhone смогут загружать и хранить официальные медицинские записи, включая данные о вакцинации против COVID-19 и результаты тестов на коронавирус. Для этого нужно использовать встроенное приложение "Здоровье" (Health).

Также мы информировали, что в Apple анонсировали появление технологии, которая будет диагностировать депрессию у пользователей.



