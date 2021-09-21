Компания Apple стремится расширить свое портфолио в области здравоохранения и занялась разработкой технологий, которые помогут диагностировать депрессию и снижение когнитивных функций. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом и документами, пишет The Wall Street Journal.

Исследователи надеются, что с помощью данных датчиков мобильности человека, его физической активности, режима сна и многого другого, можно будет выявить цифровые сигналы, связанные с целевыми условиями. Это даст возможность создать алгоритмы для надежного выявления депрессивных состояний, сообщает источник.

В Apple надеется, что это исследование станет основой для уникальных функций для ее устройств.

Напомним, по данным медиков, 99% людей, которые перенесли коронавирус, страдают от неврологических нарушений, тревоги и депрессии.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минцифры захотели привлечь Apple к всеукраинской переписи населения.

Также мы сообщали, что после презентации новинок Apple сняла с продажи iPhone XR, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.