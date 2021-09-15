Американская компания Apple 15 сентября, на следующий день после традиционной осенней презентации своих новинок, сняла с продажи смартфоны iPhone 12 Pro, iPhone XR и iPhone 12 Pro Max.

Об этом сообщает РИА Новости.

В среду названные модели были удалены из онлайн-магазина компании. Как пишет агентство, Apple решила снять их с производства.

Оставшиеся в наличии модели iPhone 12 (iPhone 12 mini с 64 ГБ и iPhone 12) немного подешевеют.

Между тем после презентации новых гаджетов некоторые пользователи в социальных сетях заявили, что они мало чем отличаются от моделей смартфонов прошлых лет.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о новых флагманах компании - Iphone 13 Pro и Iphone Pro Max. Самое заметное в этих моделях - серьезно переработанные объективы камер. У смартфонов появился теле-фото объектив с трехкратным зумом для классических портретов. Также разработчики пообещали невероятные возможности для макросъемки.

Как мы писали, в продажу телефоны iPhone 13 поступят уже 24 сентября. Стартовая цена остается неизменной - 699 долларов. В свою очередь, цена iPhone13 Pro стартует от 999 долларов, а iPhone13 Pro Max - от 1099 долларов.