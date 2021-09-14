Ближе к концу презентации Тим Кук презентовал флагманы линейки - новые Iphone 13 Pro и Iphone Pro Max

Этот смартфон получил трехлинзовый камерный блок уже привычный по предыдущей модели линейки Pro.

Объективы серьезно переработаны. Появился теле-фото объектив с трехкратным зумом для классических портретов. Также обещают невероятные возможности для макросъемки. На презентации показали снимки капель росы на лесных грибах крупным планом.

Iphone 13 Pro получил рамку из хирургической нержавейки (а не из алюминия, как в "обычных" версиях). Традиционно, телефон выйдет в четырех цветах, три из которых привычные, и новый - "небесно-голубой".

Как и стандартная версия, линейка Pro получила водозащиту по протоколу IP68 и процессор A15.

Одна из "фишек" - экран ProMotrion, часто мерцания которого впервые составит 120 Гц, и может меняться в зависимости от ситуации, например, скорости скролла.

Напомним, долгожданной премьерой также стали смарт-часы Apple Watch Series 7, беспроводные наушники AirPods 3, планшеты iPad, моноблок Mac. "Страна" подробно следит за презентацией новинок.

Также мы сообщали, что на презентации Apple показали Iphone 13 и его "младшую версию" - Iphone 13 Mini.