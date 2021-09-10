В пятницу, 10 сентября, окружная судья США Ивонн Гонсалес Роджерс вынесла свой вердикт по делу Epic Games против американского техногиганта Apple. Судья постановила, что Apple не может запрещать разработчикам оставлять в своих приложениях ссылки на другие платежные системы, кроме App Store.

Об этом сообщает The Verge.

Судья объяснила свою позицию тем, что принуждение ставить ссылки только на App Store нарушает антимонопольное законодательство Калифорнии. Причем она обязала Apple не просто разрешить упоминать другие платежные системы, а прямо ссылаться на сторонние сервисы, не относящиеся к магазину Apple.

Интересно, что разрешение альтернативных платежей - единственный пункт, по которому суд принял сторону истца Epic Games. Остальные девять из десяти пунктов выиграла Apple. В частности, компанию не признали монополистом.

Суд не смог постановить, что Apple монополист, ни по федеральному антимонопольному законодательству, ни по законодательству штата. Тем не менее в процессе разбирательства выяснилось, что компания предпринимала действия, считающиеся в Калифорнии антиконкурентными.

Решение суда вступит в силу 9 декабря - спустя 90 дней после его вынесения. Однако у Apple есть право оспорить его.

Ранее "Страна" писала, когда Apple представит новую линейку смартфонов iPhone 13.

Мы также рассказывали, что Apple уволила топ-сотрудницу, публично пожаловавшуюся на сексизм, запугивания и нарушения в компании.