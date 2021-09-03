На фоне обвинений Apple в слежке за данными пользователей компания на время решила отказаться от идеи внедрения функции сканирования фотографий в iPhone на предмет жестокого обращения с детьми.

Об этом сообщает Independent.

Как пишут журналисты издания, компания отложила внедрение функции сканирования фотографий на смартфонах на неопределенный срок.

"Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили в ближайшие месяцы выделить дополнительное время для сбора информации и внесения улучшений", — говорится в сообщении Apple.

Представители компании добавили, что в любом случае считают функцию сканирования фотографий необходимой для защиты детей от эксплуатации и сексуального насилия.

Данное нововведение, работающее в фоновом режиме на всех устройствах Apple, должно было дебютировать осенью этого года совместно с выходом операционных систем iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и macOS Monterey.

При этом о намерении компании внедрить новую функцию по защите детей стало известно в начале прошлого месяца. В настоящее время компания планирует проверять смартфоны только американских пользователей. Кроме этого, в Apple публично подтверждали, что будут проверять не только фото, но и текстовые сообщения.

Позже российский бизнесмен, один из создателей "ВКонтакте" и "Телеграм" Павел Дуров опубликовал свои размышления о личных свободах. По его мнению, с каждым годом их становится все меньше, а виноваты в этом компании-гиганты, в числе которых он упомянул Apple.

К его размышлениям присоединился экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который также обвинил компанию Apple в том, что она может получать с телефонов пользователей любую информацию.