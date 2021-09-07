Американская компания Apple, как обычно это бывает в сентябре, скоро проведет онлайн-презентацию своих новинок. Скорее всего, 14 числа компания представит новую, тринадцатую по счету, линейку своего смартфона iPhone и несколько других устройств.

Об этом сообщает The Verge.

Презентация начнется в 10:00 по времени Западного побережья США (20:00 по Киеву) в штаб-квартире корпорации Apple Park в Купертино, штат Калифорния. Трансляция из Купертино будет вестись на сайте apple.com.

Apple готовит четыре новых модели iPhone. Они будут тех же размеров, что и iPhone 12, при этом у камеры смартфонов появятся новые режимы, например, видеоверсия портретной съемки.

Кроме iPhone 13 Apple может показать новую версию умных часов Apple Watch Series 7. По некоторым данным, дисплеи этих часов будут менее округленными. Девайсы представят сразу в двух размерах: 41 и 45 миллиметров.

Кроме того, Apple, вероятно, покажет новые наушники AirPods, планшеты iPad и 14-дюймовые и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro с обновленными чипами M1X и слотом для SD-карты.

В прошлом году из-за задержек поставок из Китая презентацию новых iPhone 12 провели не в сентябре, а в октябре.

Ранее "Страна" рассказывала, как весной Apple показала новый iPad Pro с дисплеем mini-LED.