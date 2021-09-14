Сегодня, 14 сентября, в 20:00 по киевскому времени в США начинается презентация новых продуктов компании Apple.

Самая долгожданная премьера - смартфон iPhone 13. А также смарт-часы Apple Watch Series 7, беспроводные наушники AirPods 3, планшеты iPad, моноблок Mac.

По данным СМИ, новые айфоны будут представлены в таких форматах: базовой, Mini, Pro и Pro Max. "Яблочные" смартфоны оснастят процессорами A15 и улучшенными камерами. Журналисты сообщают, что появится услуга экстренной спутниковой связи.

Размеры экранов останутся прежними. Но на тринадцатых айфонах установят улучшенные дисплеи с повышенной частотой обновления.

Будут обновления и в дизайне. В iPhone 13 объективы расположат не друг над другом, а по диагонали. Вспышку переместят вверх. Еще производители уменьшили "челку". Внедрены дополнительные яркие цвета смартфона.

Традиционно в Украине новые айфоны 13 появятся в свободной продаже через несколько месяцев. А в ближайшее время фанаты Apple смогут оформить предзаказ.

"Страна" приглашает читателей присоединиться к презентации из Купертино. Мы публикуем фото новинок, их ключевые технические характеристики, цены. Этот материал обновляется под плеером с прямой трансляцией.

Презентация айфона 13 сегодня. Прямая трансляция

20:31 Программа Apple Fitness+ обновится пилатес-тренировками, медитациями и зимними видами спорта.

20:29 Цена новых смартчасов от Эппл стартует от 399 долларов.

20:26 Модульный циферблат позволяет видеть больше текста. Часы держат 18 часов без зарядки, оснащены функциями против пыли и воды. К Apple Watch Series 7 подойдут ремешки из прошлых коллекций.

20:22 Apple Watch Series 7 обновится функциями для велосипедистов. Улучшены алгоритмы для тренировок на электровелосипедах.

По форме часы особо не изменились - только дисплей стал скругленным.

20:13 iPad-мини получил еще больше обновлений. Он выйдет в нескольких новых цветах с ультратонким дисплеем. Разблокировка доступна с помощью эппл-пей.

Диагональ Ipad Mini 8,3 дюйма, по словам разработчиков полностью переработан. В компании называют Ipad Mini самым производительным устройством в своем классе. Обещается прирост центрального процессора по сравнению с предыдущей моделью в 40%, а графики - на 80%. Это все нужно, ожидаемо, для игр и для работы нейросетей.

Система Neural Engine позволит переводить разговорную речь в режиме реального времени и позволит обрабатывать изображения в самом высоком разрешении. Также доступна поддержка Apple-pensil для графического дизайна.

Доступно подключение 5G. Цена стартует от 499 долларов.

20:08 Производительность нового iPad выросла на 20%, появился улучшенный автофокус и фронтальная камера. Это сверхкачественная 12-мегапиксельная камера.

Процессор А13, как сообщается, позволит получать более качественные фото как на основную, так и на фронтальную камеру. Камера умеет автоматически менять план, отслеживая положение лиц в кадре.

Диагональ дисплея - 10,2 дюйма. Дисплей сможет адаптироваться под температуру освещения в помещении. Планшет будет поставляться с IPadOS 15

Работа с видео будет комфортнее с iPad OS 15 с массой новых функций. Объем памяти от 64 Гб. В продажу они поступят через неделю. Будут стоить 329 долларов, для школьников - 299 долларов.

20:03 Презентация Apple началась. Гендиректор компании Тим Кук начал презентацию с новинок Apple TV+ и сериалов.

19:56 Начала презентации ждут более 416 тысяч интернет-пользователей. Осенняя презентация Apple начнется с минуты на минуту.

19:15 Пока что название гаджета остается чуть ли не главной интригой вечера. Назовут ли новый "яблочный" смартфон iPhone 13. Или с учетом опросов, которые показывают неготовность пользователей покупать смартфоны с "несчастливым" числом, телефон получит название iPhone 12s или iPhone 2021.

В просторечии мы уже привыкли называть его iPhone 13. Посмотрим, что решат разработчики.

19:00 До официальной презентации в американских СМИ уже принялись троллить Apple за то, что новые модели iPhone наконец-то получат функции, которые у Android были долгие годы. Например, постоянно включенный экран блокировки (always-on дисплей), на экране которого будут видны время и уведомления.