Сегодня, 14 сентября, состоится мероприятие Apple, на котором представят iPhone 13, наушники AirPods 3 и моноблок Mac, обновленные Apple Watch и iPad Mini. Такие инсайды опубликовали СМИ.

Презентация начнется в 20 часов по киевскому времени, онлайн-трансляция будет проводиться на нашем сайте.

Рассказываем детальнее об айфоне 13, который покажут в США - его дизайне и характеристиках. Публикуем фото и предполагаемые цены.

Что известно об iPhone 13 - дизайн и характеристики

Начнем с дизайна. В Сети опубликованы фото, на которых на айфоне мини и стандартном нижняя камера смещена в сторону. На больших смартфонах - Pro и Pro Max - камеры разместили по аналогии с моделями 11 и 12 серий.

Размер фронтальной камеры - так называемая челка - будет уменьшен.

Источники сообщают о том, что iPhone 13 выйдет в новых цветах. В том числе матовом черном (он заменит графитовый) и бронзовой (придет на смену золотому). Еще появятся цвета Sunset Gold и Rose Gold (на фото ниже). Не исключены и другие, более яркие расцветки.

Размеры экранов останутся такими, как сейчас, а именно 5,4 дюйма, 6,1 дюйма, 6,5 дюйма. При этом у дисплеев увеличится частота обновления - до 120 герц. Это должно еще больше улучшить изображение.

Apple внедрит в айфоны 13 режим съемки ночного неба. Пользователи смогут делать четкие снимки звезд и луны.

Функция 5G станет доступной и за пределами США. Это станет возможным благодаря однокристальной системе A15 Bionic, которая изготавливается по нормам 5-нанометрового технологического процесса.

Важная новость касательно объема памяти. Ожидается уже традиционные 128, 256, 512 ГБ и добавится 1 ТБ флеш-памяти.

iPhone 13 будут поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Еще анонсируется функция обратной зарядки - то есть айфоны можно будет использовать как пауэрбанки. Правда, не для любых устройств, а только родных - например, AirPods.

Одна из самых долгожданных и важных новинок - спутниковой связь. Пользователь айфона 13 сможет быть в зоне доступа даже при отсутствии сотовой связи.

Включать функцию можно будет в крайних случаях и выходить на связь только с экстренными службами. Впрочем, если человек окажется в сложной ситуации, заблудится или попадет в опасность, связи со спасателями окажется достаточно, чтобы сохранить свою жизнь.

В разрезе этого появится опция оповещения о крупных чрезвычайных происшествиях. iPhone 13 по спутниковой связи сможет отправить местоположение и медицинские данные владельца как спасателям, так и избранным контактам пользователя.

Подключение к спутнику будет достаточно быстрым - около одной минуты. Правда, пока нет информации, жители каких стран смогут этим воспользоваться.

Сколько будет стоить iPhone 13

Айфоны 13-й модели появятся в украинских магазинах не сразу после презентации в США. Более того, какое-то время будут доступны только по предварительному заказу.

Несмотря на то, что уже сегодня мир увидит iPhone 13, цены на модели 12 пока не стали резко снижаться - пока не более чем на 10%. Ждать удешевления стоит традиционно не раньше будущего года. Примерно через три месяца, по прогнозам экспертов, смартфоны сезона 2020-2021 понизятся в цене на 20%.

Предварительно известно, что айфоны 13 будут стоить столько же, сколько обычно новые модели - от одной тысячи долларов за телефон с маленьким объемом памяти.

Существенно дороже - более двух тысяч долларов - обойдутся разве что модели с 1 ТБ флеш-памяти. Впрочем, как показывает опыт, даже супер-активным пользователям обычно с головой хватает 512 ГБ.

По состоянию на начало сентября рыночная капитализация Apple превысила 2,5 триллионов долларов. Именно от успеха айфона 13 будет висеть, как быстро компания первой в мире превысит порог в 3 триллиона.