В США идет презентация новых гаджетов американской компании Apple.

Ее транслирует Ютуб-канал компании.

Мероприятие началось с представления нового Apple iPad. Он получил еще более производительный процессор, чем A12 предыдущего поколения. Скорость у процессора А13, как сообщили разработчики, на 20 процентов выше, чем у предшественника. Это позволит делать более качественные фото как с помощью основной, так и фронтальной камеры.

Фронтальная 12-мегапиксельная камера имеет сверхширокоугольный объектив и машинное обучение. Камера умеет автоматически менять план, отслеживая положение лиц в кадре.

Планшет будут поставлять вместе с IPadOS 15.

Цена нового Ipad стартует от 299 долларов, в продаже он появится уже на следующей неделе.

Также на мероприятии представили обновленный Ipad Mini.

"Сегодня наш самый маленький Ipad получает самые большие обновления", - сказал Тим Кук во время презентации.

IPad Mini с диагональю 8,3 дюйма, как заверили разработчики, полностью трансформировался. В компании называют Ipad Mini самым производительным устройством в своем классе.

О том, что технический гигант представит новую линейку iPhone 13 и другие гаджеты, "Страна" сообщала неделю назад.

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