Соучредитель Apple Стив Возняк заявил о запуске частной космической компании Privateer Space, которая, по его словам, будет "не похожей на другие".

Об этом Возняк сообщил в Twitter.

Анонс Возняк опубликовал на днях. Кроме обещания, что частная космическая компания, которую он создает, не будет похожей на свои аналоги, соучредитель Apple опубликовал короткий ролик о проекте.

В тизере, размещенном в YouTube, сказано, что сооснователем стартапа стал экс-инженер Apple Алекс Филдинг. Возняк и Филдинг ранее уже сотрудничали в рамках других проектов. Так, к примеру, еще 19 лет назад они совместно учредили компанию Wheels of Zeus, которая занималась смарт-тегами GPS. А со временем Возняк стал членом совета директоров компании Ripcord Networks, робототехнического стартапа, который Филдинг создал после Wheel of Zeus.

Как видим, у Маска и Безоса, которые уверенно торят дорогу в космос, появился достойный конкурент.

Напомним, "Страна" писала о том, что этим летом глава Amazon миллиардер Безос успешно совершил космическое путешествие.

"Страна" рассказывала о том, что как создатель Amazon слетал в космос и почему этот полет стал сенсацией.