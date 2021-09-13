Двое астронавтов вышли в открытый космос в скафандрах, чтобы поработать за бортом Международной космической станции. Так, процедура длилась почти семь часов.

Об этом сообщает NHK.

Как передает издание, астронавт Хосидэ Акихико из Японского космического агентства и французский астронавт Томас Песке из Европейского космического агентства.

В воскресенье, 12 сентября, мужчинам удалось установить опорный сегмент для крепления новых солнечных батарей, а также заменить старое измерительное оборудование.

Теперь общее время пребывания Хосидэ Акихико в открытом космосе составляет 28 часов 17 минут. Таким образом, он более чем на час побил рекорд, который ранее поставил японский астронавт Ногути Соити.

При этом Хосидэ пребывает на борту Международной космической станции с апреля текущего года. Это третий полет в космос японского астронавта. На данный момент МКС находится на расстоянии 400 км от Земли.

Он вернется на Землю в начале ноября, однако, вначале ему предстоит провести научные эксперименты и выполнить другие задания.

Ранее мы писали о том, что ученые сделали расчет, сколько должна длиться миссия на Марс, чтобы не подвергать людей смертельной опасности.

Кроме этого, в конце прошлого месяца два китайских астронавта Не Хайшэн и Лю Бомин, которые занимаются на орбите подключением и сборкой оборудования станции, вышли в открытый космос для проведения монтажных работ.