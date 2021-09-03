Из-за излучения Солнца, звезд и галактик у космонавтов может развиться рак или острая лучевая болезнь во время длительных миссий. Ученые сделали расчет, сколько должна длиться миссия на Марс, чтобы не подвергать людей смертельной опасности.

Об их выводах пишет издание The Next Web.

Моделирование излучения показало, что астронавты могут быть защищены от опасностей, если их путешествие завершится примерно через четыре года.

Для расчетов авторы исследования объединили геофизические модели излучения частиц с моделированием того, как оно повлияет на космический корабль и его экипаж.

Расчеты показали, что толщина обшивки космического корабля может сыграть ключевую роль в безопасности миссии. Хотя относительно толстый материал может помочь защитить космонавтов, слишком большая толщина, напротив, увеличит дозы облучения.

Исследователи также подсчитали, что оптимальным временем для полета на Марс является пик солнечной активности: в такие периоды наиболее опасные частицы из далеких галактик отклоняются повышенной солнечной активностью.

Исследователь-геофизик Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и соавтор исследовательской работы Юрий Шприц сказал, что путешествие можно будет совершить менее чем за два года.

"Это исследование показывает, что, хотя космическое излучение накладывает строгие ограничения на то, насколько тяжелым может быть космический корабль и на время запуска, а также представляет технологические сложности для полетов человека на Марс, такая миссия все-таки возможна", - резюмировал ученый.

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