Во вторник, 14 сентября, в 20:00 по киевскому времени в США Apple презентовала Iphone 13 и его "младшую версию" - Iphone 13 Mini. Iphone 13 сохранил плоские края, как у предыдущий версий. У телефона самый высокий уровень защиты от влаги - IP68

Камеры теперь расположены в камерном блоке по диагонали. Фронтальная камера переработана для увеличения диагонали экрана (т.е. знаменитая "бровь" на передней панели, стала на 20% меньше)

Разработчики заботились об окружающей среде при создании Айфона 13. Например, антенна закрыта материалом из переработанных бутылок. Это первое подобное решение в отрасли.

Кроме основной версии, в линейке также будет представлен Iphone 13 Mini

Разработчики обещают "невероятную контрастность" с обновленным, более ярким OLED-дисплеем с поддержкой технологии Super Retina XDR

Процессор в основном устройстве - 6-ядерный A15 Bionic с четырехъядерном видеопроцессором.

Напомним, долгожданной премьерой также стали смарт-часы Apple Watch Series 7, беспроводные наушники AirPods 3, планшеты iPad, моноблок Mac. "Страна" подробно следила за презентацией нового гаджета.

Также мы сообщали, что Apple выпустила обновление iOS, чтобы победить уязвимость, которой пользовалась шпионская программа Pegasus.