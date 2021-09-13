Стало известно, какие ожидаемые объемы памяти будут у новой линейки смартфонов iPhone 13. Начинаться объем памяти будет от 128 гигабайт, а заканчиваться одним терабайтом.

Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на слова аналитика Мин-Чи Куо.

В исследовательской записке инвестиционной компании TF International Securities, Куо сказал, что линейка iPhone 13 будет начинаться со 128 ГБ памяти, без опции 64 ГБ для любых моделей. При этом iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут доступны с объемом памяти до 1 ТБ, это станет самой большой емкостью, когда-либо предлагаемой для iPhone.

По словам Куо, точная разбивка емкости хранилища выглядит следующим образом:

iPhone 13 mini и iPhone 13:

128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max:

128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ



Для сравнения:

iPhone 12 mini и iPhone 12:

64 ГБ

128 ГБ

256 ГБ

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max:

128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

Напомним, вероятнее всего 14 сентября компания Apple представит свою тринадцатую линейку смартфона iPhone и нескольких других устройств, в частности возможно будут презентованы новые умные часы и наушники.

Также сообщалось, что iPhone 13 будет поддерживать быструю зарядку до 25 ватт.