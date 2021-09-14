Как стало известно во время презентации новых продуктов компании Apple, дата предварительного заказа на iPhone 13 - 17 сентября, а в продажу "яблочные" новинки поступят уже 24 сентября. Стартовая цена остается неизменной - 699 долларов, что не может не радовать фанатов этого гаджета.

В свою очередь цена iPhone13 Pro стартует от 999 долларов. А iPhone13 Pro Max - от 1099 долларов. Будет версия с 128, 256, 512 мегабайтами или 1 терабайтом памяти.

Традиционно в Украине новые айфоны 13 появятся в свободной продаже только через несколько месяцев.

Напомним, во вторник, 14 сентября, в 20:00 по киевскому времени в США Apple начала презентацию долгожданных Iphone 13 и его "младшей версии" - Iphone 13 Mini. "Страна" следит за этим событием онлайн.

Напомним, долгожданной премьерой также стали смарт-часы Apple Watch Series 7, беспроводные наушники AirPods 3, планшеты iPad, моноблок Mac.

Ранее "Страна" писала о том, что Apple представила iPad тринадцатого поколения. Названы его характеристики и цена.

Также мы сообщали, что Apple выпустила обновление iOS, чтобы победить уязвимость, которой пользовалась шпионская программа Pegasus.