В министерстве цифровой трансформации разрабатывают проект переписи украинского населения-2023, куда планируют привлечь "лучшие мировые решения". В числе прочих, ожидается, что процесс пройдет "максимально технологично", если украинские власти смогут договориться с компанией Apple на счет аренды необходимого оборудования.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, с этой целью президент Владимир Зеленский в США обратился к Apple за оборудованием для переписи. Задумка такая: если нам продадут/сдадут в аренду оборудование, другие страны сразу увидят, какие мы продвинутые, и проникнутся уважением:

"Сегодня многие бренды готовы продать технику, которая во время переписи и после него станет неактуальной. Apple во время переписи населения в США предоставляли большую часть техники в аренду на несколько недель. Это огромная экономия государственных средств. Сейчас мы рассматриваем предложения различных компаний. Apple была первой, с кем мы встретились. Если вторым государством станет Украина, то это будет дополнительной рекламой нашей стране. Другие правительства будут знать о нашей цифровизации и достижениях", - отметил Федоров.

По словам Федорова, активная подготовка проекту намечена на 2022 год.

"Я не хочу, чтобы правительство осуществило перепись ради переписи. Важно, чтобы был результат. Сейчас служба статистики направила к каждому министерства обновленный запрос о том, как будут использоваться результаты переписи. В конце этого года отдельно представим, как будет проходить перепись, какими будут ее сроки, как она будет финансироваться. Могу сделать небольшой спойлер: все, что можно будет сделать онлайн или цифровыми инструментами, так и будет сделано. Мы не будем использовать инструменты 20-летней давности, а привлечем лучшие мировые решения", - сказал Федоров.

Напомним, ООН призвала Украину провести перепись населения, которой не было 20 лет.

8 сентября 2021 года бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение почти 83 млн гривен (82 474, 9 млн) на подготовительные работы к переписи населения Украины в 2023 году.