Житель Львовской области хотел нелегально ввезти в Украину iPhone-13 на полтора миллиона гривен
На польско-украинской границе у жителя Львовской области в пункте пропуска "Шегини-Медыка" изъяли контрабандной техники компании "Apple" на сумму 1,5 млн грн.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Львовской таможни в субботу, 2 октября.
По данным таможенников, житель Львовской области прибыл в пункт пропуска микроавтобусом из Польши. Для прохождения таможенного контроля он выбрал "зеленый коридор".
Сотрудники таможни установили, что перед пунктом пропуска через границу в микроавтобус подсел гражданин, который, по данным таможенников, мог перемещать товары с нарушением таможенных правил.
Во время углубленного осмотра автомобиля и вещей пассажиров микроавтобуса таможенники и пограничники обнаружили 40 смартфонов iPhone 13 pro max, 6 штук iPhone 13 pro и 16 iPhone 13. Приблизительная стоимость техники оценивается в 1,5 млн. грн.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Обнаруженную технику изъяли.
Сотрудники львовской таможни пресекли провоз контрабандной техники Apple. Источник: Facebook/львовская таможня
Ранее "Страна" сообщала, что из-за контрабанды Украина ежегодно теряет миллиарды евро.
Также мы информировали, что в Нидерландах задержали украинцев, перевозивших албанцев-нелегалов на парусной яхте. Пограничная полиция арестовала обоих капитанов судна - украинских граждан. Им предъявлено подозрение в контрабанде людей.