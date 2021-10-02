На польско-украинской границе у жителя Львовской области в пункте пропуска "Шегини-Медыка" изъяли контрабандной техники компании "Apple" на сумму 1,5 млн грн.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Львовской таможни в субботу, 2 октября.

По данным таможенников, житель Львовской области прибыл в пункт пропуска микроавтобусом из Польши. Для прохождения таможенного контроля он выбрал "зеленый коридор".

Сотрудники таможни установили, что перед пунктом пропуска через границу в микроавтобус подсел гражданин, который, по данным таможенников, мог перемещать товары с нарушением таможенных правил.

Во время углубленного осмотра автомобиля и вещей пассажиров микроавтобуса таможенники и пограничники обнаружили 40 смартфонов iPhone 13 pro max, 6 штук iPhone 13 pro и 16 iPhone 13. Приблизительная стоимость техники оценивается в 1,5 млн. грн.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Обнаруженную технику изъяли.

Сотрудники львовской таможни пресекли провоз контрабандной техники Apple. Источник: Facebook/львовская таможня

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