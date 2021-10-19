В приложении Apple Music for Artists (приложение для музыкантов, позволяющее смотреть статистику по прослушиванию треков в Apple Music) на карте изобразили Украину без Крыма. Аннексированный полуостров отнесли к территории России.

На это обратили внимание пользователи социальных сетей.

"Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?", - задается вопросом пользователь culture_ukraine в Instagram.

Некоторые пользователи в комментариях уже грозятся перейти на музыкальный сервис Spotify, другие удивляются и высказывают жалобы, что им больно смотреть.

Напомним, недавно школьники Крыма, которые изучают английский язык, получили письмо от королевы Британии с адресом "ул. Товарева, Севастополь, Россия".

Также сообщалось, что телеканал "Дом" показал в эфире карту России с Крымом в заставке одного из выпусков проекта "Русский дневник" и получил предупреждение Нацсовета по ТВ.

Ранее "Страна" писала, что на сайте "Еврейский Киев" показали карту Украины без Крыма. После этого под публикацией начали появляться анисемитские комментарии.