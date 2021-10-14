Учащиеся Малой академии наук Севастополя написали письмо королеве Великобритании Елизавете II. В ответ они получили послание из Букингемского дворца от имени Ее Величества в конверте, на котором было написано "ул. Товарева, Севастополь, Россия".

Об обмене письмами сообщается на странице учебного заведения во ВКонтакте.

Как говорится в посте соцсети, в рамках работы летней школы на занятии "Путешествие в Великобританию" ученики из творческого объединения "Занимательный английский" ознакомились с городами и традициями Великобритании, после чего решили написать письмо королеве.

Приятной неожиданностью для детей и их педагога Елены Залищук стал ответ от канцелярии британского монарха, который пришел спустя три месяца после отсылки письма. Королева любезно поблагодарила учеников за письмо и приложила буклеты с информацией о себе и своей семье.

В письме из Лондона сказано, что Ее Величеству было приятно узнать, с каким удовольствием севастопольский педагог учит детей английскому языку.

Из фотографии письма понятно, что детям ответила фрейлина королевы. На конверте в адресе она указала Россию и российский индекс.

Письмо севастопольцев в Лондон

Ответ Букингемского дворца

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