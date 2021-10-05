Украина намерена до конца 2021 года внести на рассмотрение Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций обновленные резолюции, которые касаются ситуации с правами человека в аннексированном Крыму, а также милитаризации временно оккупированного полуострова. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

"Мы благодарны Израилю за принципиальную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности. Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться и далее, в частности, в рамках ООН, где до конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблее обновленную резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации полуострова", - заявил президент Зеленский.

Напомним, в Трускавце Офис президента поставил цель к 2030 году вернуть Крым и Донбасс.

Ранее "Страна" писала о том, что "Кабмин Украины еще не утвердил презентованный в США "План трансформации страны" Зеленского.

Также мы сообщали, что после фшорного скандала в Верховной Раде потребовали введения санкций СНБО против самого президента Зеленского.