Львовская блогерша заявил в эфире своего TikTok о том, что Крым - российский, и что ей не нравятся АТОшники, которые злоупотребляют бесплатным проездом в общественном транспорте. Это вызвало волну резкой критики в адрес девушки. После этого она извинилась.

"Мой знакомый недавно ехал в Москву, ну, Крым это же Россия, и ему нужно было иметь подтверждение, что у тебя есть родственники в России, чтобы тебя пустили через границу. Крым российский по документам, вот и все, и пишите все, что хотите, мне наср@ть".

АТОшников почему не люблю? Потому, что они много себе возомнили. Бесит, заходит он в маршрутку: "Я атошник!" И что? П@здуй работай! Бабулечка с пенсии должна оплатить маршрутку, а он "Я атошник!" Вот таких людей ненавижу", - сказала девушка с ником Khristina505 в ТикТок.

После девушка извинилась за сказанное. В публикации в ТикТок, которую она подписала "Крым - это Украина", блогерша заявила, что раскаивается в сказанном и "благодарит людей, которые защищают Украины от российской агрессии".

Напомним, ранее блогерша из Чугуева Харьковской области Яна Коваленко обозвала украинских военнослужащих "тварями", "наркоманами" и "алкашами" и заявила, что их не за что уважать.

Также мы писали, как в Харькове на марше вышиванок девушка не согласилась с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!" и назвала его нацистским. Также назвала это мероприятие "отвратительным" и заявила, что там собрались "необразованные люди, которым нечего делать".

Кроме того, сообщалось, что девочка-подросток сожгла футболку своего бывшего парня, на которой изображен герб Украины. В итоге ей пришлось публично извиняться за сделанное.