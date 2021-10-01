После обрушившейся на девушку критики она извинилась. Скриншот из видео/ tiktok.com/@khristina505

Львовская блогерша заявил в эфире своего TikTok о том, что Крым - российский, и что ей не нравятся АТОшники, которые злоупотребляют бесплатным проездом в общественном транспорте. Это вызвало волну резкой критики в адрес девушки. После этого она извинилась.

"Мой знакомый недавно ехал в Москву, ну, Крым это же Россия, и ему нужно было иметь подтверждение, что у тебя есть родственники в России, чтобы тебя пустили через границу. Крым российский по документам, вот и все, и пишите все, что хотите, мне наср@ть".

АТОшников почему не люблю? Потому, что они много себе возомнили. Бесит, заходит он в маршрутку: "Я атошник!" И что? П@здуй работай! Бабулечка с пенсии должна оплатить маршрутку, а он "Я атошник!" Вот таких людей ненавижу", - сказала девушка с ником Khristina505 в ТикТок.

После девушка извинилась за сказанное. В публикации в ТикТок, которую она подписала "Крым - это Украина", блогерша заявила, что раскаивается в сказанном и "благодарит людей, которые защищают Украины от российской агрессии".

Блогерша извинилась за то, что назвала Крым российским

Блогерша извинилась за то, что назвала Крым российским

Напомним, ранее блогерша из Чугуева Харьковской области Яна Коваленко обозвала украинских военнослужащих "тварями", "наркоманами" и "алкашами" и заявила, что их не за что уважать.

Также мы писали, как в Харькове на марше вышиванок девушка не согласилась с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!" и назвала его нацистским. Также назвала это мероприятие "отвратительным" и заявила, что там собрались "необразованные люди, которым нечего делать".

Кроме того, сообщалось, что девочка-подросток сожгла футболку своего бывшего парня, на которой изображен герб Украины. В итоге ей пришлось публично извиняться за сделанное.

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