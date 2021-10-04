Владимир Зеленский оказался не единственным украинским фигурантом скандального "досье Пандоры", которое сейчас обсуждается всеми мировыми СМИ.

Там есть информация и о крымском бизнесе владельцев сети "Эпицентр" - достаточно близких к Банковой людей, судя по их работе во время локдаунов.

Об этом передает Телеграм-канал "Политика "Страны".

В Pandora Papers есть свидетельства того, что владельцы "Эпицентра", Александр и Галина Гереги, вели бизнес в Крыму через компании на Кипре. Одна из них - Edlagor Enterprises Limited - владеет самой большой сетью хозяйственных гипермаркетов полуострова "Новацентр К". Это четыре магазина - по два в Симферополе и Севастополе. До присоединения Крыма к России они работали под брендом "Эпицентр".

В декларации нардепа Александра Гереги кипрская компания не отражена. Как утверждают расследователи Pandora Papers, чета Герег контролировала офшорку по состоянию на конец 2015 года.

Сам Герега в комментарии журналистам заявил, что бизнес в Крыму не контролирует и к фирме на Кипре отношения не имеет.

Ранее "Страна" в материаое "Ящик Пандоры для Зеленского" выяснила, как новый офшорный скандал ударит по президенту и его окружению.