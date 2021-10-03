Журналисты-расследователи из "Следствия.инфо" выпустили фильм "Офшор 95", посвященный офшорной сети владельцев "Квартала 95", включая Владимира Зеленского. Для его создания были использованы материала международных расследователей из "досье Пандоры".

Согласно данным досье, через офшоры приближенные Зеленского купили три квартиры в Лондоне. При этом они облюбовали очень дорогую недвижимость в британской столице.

Одна квартира находится около Вестминстерского дворца (где заседает парламент), по соседству с которым живет премьер-министр Британии Борис Джонсон. Британский парламент расположен в пяти минутах ходьбы.

Эта недвижимость записана на Андрея Яковлева - кинорежиссера и продюсера "Квартала 95".

Британский журналист Люк Хардинг, принимавший участие в создании фильма, говорит, что обычные люди в принципе не могут себе позволить жить там. Он разговорился с одним парнем, который обитает в том же квартале и вышел покурить. Молодой мужчина сказал, что аренда его квартиры обходится в 550 фунтов в неделю или 2 200 фунтов в месяц.

Сергею Шефиру принадлежат две квартиры. Одна из них расположена в особняках Кларенс-Гейт, которые относятся к эпохе короля Эдварда. Фирма Шефира купила там недвижимость в 2016 году за 1 575 000 фунтов.

На дверях нет звонка с надписью имени владельца, там все полностью анонимно, говорит Люк Хардинг.

Рядом с домом находятся Кларенсские ворота в Риджентс-парк.

"Не знаю, видно ли вам. Это Риджентс парк. Он замечательный. Люди прогуливаются с кофе. Это очень приятное место", - показал красоты Хардинг.

Вторая квартира, записанная на Шефира, находится в Чалфонт Корт. Ее стоимость составляет 2 200 000 фунтов.

"Это смешно, потому что по соседству живет Шерлок Холмс. Я не шучу", - сказал Хардинг.

И действительно: двери дома Чалфонт Корт расположены как раз напротив дома 221В по Бейкер стрит, самого известного адреса в Лондоне, где расположен музей детектива Шерлока Холмса.

Ранее "Страна" приводила "досье Пандоры" о тайных активах Зеленского, опубликованное The Guardian.

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