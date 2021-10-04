В мире разгорается новый грандиозный скандал после публикации расследования "The Pandora Papers", в котором рассказывается о том, как политики, спортсмены, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса уходят от налогов через оффшорные компании. В этот "солидный" список богатых людей угодил и президент Украины Владимир Зеленский.

Компанию главе украинского государства, в частности, составил сооснователь китайского IT-гиганта Alibaba Group Джозеф Цай. Как передает канадская газета Toronto Star он контролирует целую сеть офшорных фирм.

Состояние канадца тайваньского происхождения, занимающего пост вице-президента Alibaba Group, на март 2021 года оценивалось Forbes в 9,1 миллиарда долларов. В последние годы он стал очень заметной фигурой в деловом мире Запада, особенно после недавних покупок американского баскетбольного клуба Brooklyn Nets и пентхауса на Манхэттене за 157 миллионов долларов.

В "досье Пандоры" подробно описывается предполагаемый контроль Джозефа Цая над целой сетью офшорных фирм, а сам он фигурирует как директор или акционер по крайней мере десятка компаний, зарегистрированных в оффшорных налоговых убежищах, включая Британские Виргинские острова, Каймановы острова и Багамы.



Несмотря на то, что Джозеф Цай является вторым по величине акционером Alibaba, как гражданину Канады, ему не разрешается напрямую инвестировать в китайскую фирму, поскольку КНР ограничивает прямые иностранные инвестиции в технологии, СМИ и некоторые другие сектора экономики. При этом, как отметила заведующая кафедрой бизнеса и экономики Китая Вюрцбургского университета в Германии Дорис Фишер, Цай может владеть акциями Alibaba в ее дочерних компаниях, зарегистрированных в налоговых убежищах.

Напомним, "Страна" в материале "Досье Пандоры" назвала 5 главных последствий для Зеленского и его окружения после скандала с оффшорами.