В Кремле утверждают, что Украина и Евросоюз не должны обсуждать между собой тему аннексированного Крыма.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".

"Крым - это не должно быть темой для обсуждения между Европейским союзом и Украиной, эта наша позиция хорошо известна", - сказал он.

Напомним, "Страна" писала о том, что Украина готовит для ООН обновленные резолюции по Крыму. До конца текущего года Киев планирует вынести проект на рассмотрение. Речь в документе будет идти о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации полуострова.

Также мы писали о том, что недавно ЕС ввел санкции против 8 россиян, работающих в судах Крыма, за действия против территориальной целостности Украины.

Кроме того, мы сообщали, что летом в Украине прошел саммит "Крымская платформа". На него были приглашены в том числе и иностранные гости. Мероприятие было одним из центральных на День независимости. "Страна" подробно рассказывала о том, чем в итооге закончилась "Крымская платформа" Зеленского и какой в ней был смысл.