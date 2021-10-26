Суд Нидерландов вернул "скифское золото" Украине

Во вторник, 26 октября, Апелляционный суд Амстердама объявил окончательное решение о судьбе "Скифского золота". Уникальная древняя коллекция возвращается в Украину. Напомним, на разбирательство ушло 7 лет.

Об этом сообщил Телеграм-канал РИА "Новости".

Амстердамский апелляционный суд в своем решении по "скифскому золоту" заявил, что "хотя объекты происходят из Крыма… они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году".

"Скифское золото" останется в Нидерландах минимум на 3 месяца, в течение которых возможно обжалование решения суда, заявил адвокат крымских музеев.

Также он считает, что если решение по "скифскому золоту" будет обжаловано, то слушания в Верховном суде Нидерландов могут занять около года. И артефакты останутся на хранении в Нидерландах до момента нового решения.

Напомним, "Скифское золото" из Крыма попало в Нидерланды еще до 2014 года. Ценности привезли на выставку. Речь идет о 565 предметах из музейного фонда, которые сейчас находятся на территории Нидерландов. Цена экспозиции - 10 миллионов евро.

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение о возвращении экспонатов в Украину. В 2017 году Россия обжаловала это решение в Апелляционном суде.

Слушания начались в 2019 году. Решение должно было быть принято еще в августе 2021 года, но процесс затянулся.

Также мы писали, что Министерство культуры РФ назвало решение суда Амстердама "крайне негативным прецедентом" и заявило, что оно нарушает нормы международного права о защите культурных ценностей, а также принципы межмузейного обмена.

Как сообщала "Страна", Украина собиралась заплатить украинским и голландским юристам 12,5 миллионов, чтобы вернуть драгоценности.